Ламинат
Продажа и профессиональная укладка напольных покрытий в Красноярске
Mr Пол - это первый в Красноярске специализированный магазин по продаже кварциниловых напольных покрытий. В нашем шоу-руме мы собрали для Вас всех производителей виниловой LVT плитки и кварцевого SPC ламината. Актуальные коллекции, цены завода изготовителя, широкий сервис от консультации до укладки.
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Mr.Пол- это широчайший выбор напольных покрытий от мировых брендов. Мы всегда следим за тенденциями и постоянно обновляем свой ассортимент. В нашем шоу руме вы найдете кварцвиниловую пвх плитку, кварцевый spc ламинат, ламинат от ведущих производителей по дилерским ценам. Каждый день мы следим за новостями и предлагаем своим клиентам только лучшие напольные продукты. Также вы всегда можете воспользоваться услугами профессиональной укладке выбранных вами напольных покрытий. Штат наших мастеров периодически проходит мастер классы у заводов изготовителей напольных покрытий и совершенствует свои профессиональные навыки. Нашим клиентам по мимо огромного выбора современных и качественных напольных покрытий мы всегда готовы предложить акции от заводов, скидки от объёма и беспроцентную рассрочку. Будем рады видеть вас в нашем магазине.
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