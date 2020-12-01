Mr Пол - это первый в Красноярске специализированный магазин по продаже кварциниловых напольных покрытий. В нашем шоу-руме мы собрали для Вас всех производителей виниловой LVT плитки и кварцевого SPC ламината. Актуальные коллекции, цены завода изготовителя, широкий сервис от консультации до укладки.

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